Berkalp Anı Maçı, Baf’ın

K-PET Süper Lig'in 2 güzide ekibi Baf Ülkü Yurdu ile Doğan Türk Birliği, Üner Berkalp Anı Maçı, dün adını taşıyan Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynandı.
Ligi üst sıralarda tamamlama hedefinde olacak olan Baf Ülkü Yurdu ile şampiyonluk adayı Doğan Türk Birliği arasındaki mücadeleyi penaltı vuruşları sonrasında Baf Ülkü Yurdu kazandı. Maçın normal süresi 0-0 biterken, penaltı vuruşlarında Baf Ülkü Yurdu, Doğan Türk Birliği’ne 3-1 üstünlük sağladı.
Maç sonunda kupa ve ödülleri Üner Berkalp’ın kızkardeşi Ayten Berkalp, oğlu Cenk Berkalp, BÜY başkanı Erhan Arıkan ve DTB başkanı Bayar Piskobulu verdiler.