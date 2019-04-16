Benfica’dan Abdülkadir’e kanca

Benfica, Abdülkadir Ömür için yeniden kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Portekiz ekibinin Abdülkadir için bu kez Trabzonspor'a 20 milyon euro civarında bir teklifle gelmesi bekleniyor

Son haftaların formda takımı Trabzonspor hafta sonu evinde oynanacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yapılan antrenmanda Teknik Direktör Ünal Karaman sık sık oyuncularını uyararak onlardan daha fazla baskı yapıp hızlı oynamalarını istedi.

Özellikle ön alandaki baskıya çok önem veren tecrübeli teknik adamın oyuncularına bu gidişatı sürdürüp kalan maçları da kazanmaları gerektiğini söylediği öğrenildi.

Oyuncularını iki takım halinde çalıştıran Ünal Karaman'ın Yeni Malatyaspor maçında Bursaspor maçının kadrosunu bozmayı düşünmüyor.

Antrenmana sakatlıkları süren Onazi, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet ve Batuhan ile izinli olan Yusuf Yazıcı katılmazken sakatlığı geçen Novak ise takımla antrenmanlara başladı.

Benfica Abdülkadir için fiyat yükseltecek

Öte yandan sezon başında ve ara transfer döneminde Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'un kapısını çalan ve 13 milyon euro’ya kadar çıkan Portekiz'in Benfica takımının lig bitiminde Trabzonspor'a yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığı bildirildi.

Portekiz ekibinin Abdülkadir için bu kez Trabzonspor'a 20 milyon euro civarında bir teklifle gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un ise genç yıldız için kapıyı 30 milyon euro’dan açacağı kaydedildi.

Transfer çalışmaları

Bu arada Ünal Karaman'la da yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan bordo-mavililer başarılı teknik adamın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

Antalyaspor'dan Doğukan ile gurbetçi oyuncular Yusuf Sarı, Berkay Özcan ve Muhammet Kiprit'i gündemine alan Karadeniz ekibi İtalya'nın Bologna takımın Macar orta alan oyuncusu Adam Nagy içinde girişimlerini sürdürüyor.