banner255
Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
1 0
46 0
 
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
55 0
Ağaca saldıranlar aranıyor
Ağaca saldıranlar aranıyor
32 0
Solkanat kanatlandırır
Solkanat kanatlandırır
140 0
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu
120 0
Tehlike geliyorum diyor
Tehlike geliyorum diyor
47 0
banner82

Benfica’dan Abdülkadir’e kanca

banner27

Benfica, Abdülkadir Ömür için yeniden kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Portekiz ekibinin Abdülkadir için bu kez Trabzonspor'a 20 milyon euro civarında bir teklifle gelmesi bekleniyor

banner262
Benfica’dan Abdülkadir’e kanca
banner267

Son haftaların formda takımı Trabzonspor hafta sonu evinde oynanacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yapılan antrenmanda Teknik Direktör Ünal Karaman sık sık oyuncularını uyararak onlardan daha fazla baskı yapıp hızlı oynamalarını istedi.

Özellikle ön alandaki baskıya çok önem veren tecrübeli teknik adamın oyuncularına bu gidişatı sürdürüp kalan maçları da kazanmaları gerektiğini söylediği öğrenildi.

Oyuncularını iki takım halinde çalıştıran Ünal Karaman'ın Yeni Malatyaspor maçında Bursaspor maçının kadrosunu bozmayı düşünmüyor.

Antrenmana sakatlıkları süren Onazi, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet ve Batuhan ile izinli olan Yusuf Yazıcı katılmazken sakatlığı geçen Novak ise takımla antrenmanlara başladı.

Benfica Abdülkadir için fiyat yükseltecek

Öte yandan sezon başında ve ara transfer döneminde Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'un kapısını çalan ve 13 milyon euro’ya kadar çıkan Portekiz'in Benfica takımının lig bitiminde Trabzonspor'a yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığı bildirildi.

Portekiz ekibinin Abdülkadir için bu kez Trabzonspor'a 20 milyon euro civarında bir teklifle gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un ise genç yıldız için kapıyı 30 milyon euro’dan açacağı kaydedildi.

Transfer çalışmaları

Bu arada Ünal Karaman'la da yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan bordo-mavililer başarılı teknik adamın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

Antalyaspor'dan Doğukan ile gurbetçi oyuncular Yusuf Sarı, Berkay Özcan ve Muhammet Kiprit'i gündemine alan Karadeniz ekibi İtalya'nın Bologna takımın Macar orta alan oyuncusu Adam Nagy içinde girişimlerini sürdürüyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.