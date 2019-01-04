banner237
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
3 0
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
14 0
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
19 0
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
56 0
Koopspor rahat kazandı
Koopspor rahat kazandı
27 0
Anne ve baba arasındaki farklar
Anne ve baba arasındaki farklar
35 0
Vicdani ret için karar günü
Vicdani ret için karar günü
48 0
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
99 0
banner82

Benfica'da bir dönemin sonu

banner27

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Portekiz'in Benfica takımında alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Rui Vitoria'nın görevine son verildi

banner210
Benfica'da bir dönemin sonu
banner215

Benfica kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, görev yaptığı 3,5 sezonda kulübe 2 lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandıran Rui Vitoria'ya teşekkür edildi.

Benfica son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Portimonense'ye 2-0 yenilerek, 4. sıraya düşmüştü. 

Rui Vitoria'nın yerine geçici olarak, kulübün ikinci takımını çalıştıran Bruno Laje getirildi.

48 yaşındaki Vitoria, Portekiz ekibinde teknik direktör olarak çıktığı toplam 180 maçta 123 galibiyet almıştı.

Benfica, ligin 16. haftasında 6 Ocak Pazar günü sahasında Rio Ave ile karşılaşacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.