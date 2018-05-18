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Belçika, Martinez ile nikah tazeledi

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Belçika, Martinez ile nikah tazeledi
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Belçika A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Roberto Martinez'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından İspanyol teknik adamın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Marc Wilmots'un görevine son verilmesinin ardından 2016'da Belçika'yı çalıştırmaya başlayan 44 yaşındaki teknik adam, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunda 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup unvanıyla finallere katılmaya hak kazanmıştı.
Daha önce Swansea City, Wigan Athletic ve Everton'ı çalıştıran Martinez, elemeleri geçmesi halinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Belçika'nın başında görev alacak.
 

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