Belçika, Martinez ile nikah tazeledi

Belçika A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Roberto Martinez'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından İspanyol teknik adamın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Marc Wilmots'un görevine son verilmesinin ardından 2016'da Belçika'yı çalıştırmaya başlayan 44 yaşındaki teknik adam, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunda 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup unvanıyla finallere katılmaya hak kazanmıştı.
Daha önce Swansea City, Wigan Athletic ve Everton'ı çalıştıran Martinez, elemeleri geçmesi halinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Belçika'nın başında görev alacak.
Belçika A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Roberto Martinez'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.