Belçika, Martinez ile nikah tazeledi

Belçika A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Roberto Martinez'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından İspanyol teknik adamın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Marc Wilmots'un görevine son verilmesinin ardından 2016'da Belçika'yı çalıştırmaya başlayan 44 yaşındaki teknik adam, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunda 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup unvanıyla finallere katılmaya hak kazanmıştı.

Daha önce Swansea City, Wigan Athletic ve Everton'ı çalıştıran Martinez, elemeleri geçmesi halinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Belçika'nın başında görev alacak.

