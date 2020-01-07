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Bekirpaşa sporda gururlu

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Bekirpaşa Lisesi 2019 yılı içerisindeki spor müsabakalarından elde ettikleri başarılarını İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu ile paylaştı

Bekirpaşa sporda gururlu

İskele Bekirpaşa Lisesi, 2019 yılı içerisindeki spor müsabakalarından elde ettikleri başarıları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile paylaştı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bekirpaşa Lisesi Müdürü Ergin Ersoy, Bekirpaşa Lisesi Beden Eğitimi Zümre Başkanı,Beden Eğitimi Öğretmeni Pembe Kasapoğlu ve müsabakalara katılan birkaç öğrenci İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. 
SADIKOĞLU: “ÇOCUKLARIMIZLA NE KADAR GURUR DUYSAK AZ”
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, spor müsabakalarından derece elde eden ve kupa kazanan öğrencileri tebrik etti. 
Okul Müdürü Ergin Ersoy ile Beden Eğitimi öğretmeni Pembe Kasapoğlu’na da, öğrenciler üzerindeki emeklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, “Çocuklarımızla ne kadar gurur duysak az” dedi. 
İskele Belediyesi olarak bölge sınırları içerisindeki tüm okullara her zaman destek olduklarını olmaya da devam edeceklerini ifade eden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin spora ve sporcuya ayrıca değer verdiğini sözlerine ekledi. 

 

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