Beden Eğitimi öğrencileri bilgilendirildi

UKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından öğrenci bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2018-2019 Akademik Yılı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Bölümü öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

BESYO Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol açılış konuşmasında,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan akademik müfredat, tesis kullanım şartları ve çalışma prensipleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Yüksekokulun eğitim olanakları ve CIU Arena Spor Kompleksi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erol şöyle devam etti: Öğrenciler, eğitim ve çalışmaları süresince 7500 metrekareye dağılmış 6 derslikli, çift tribünlü çok amaçlı spor salonu, 8 kulvarlı tribünlü kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, iki adet stüdyo, indoor-outdoor tırmanma duvarları, 7 yollu kapalı atış poligonu, 2 adet açık tenis kortu, 2 adet açık basketbol sahası, 2 adet açık halı futbol sahası, 2 adet açık voleybol sahası, fuaye ve dinlenme alanlarından yararlanabilecek.

CIU Arena Spor Kompleksi’nde gerçekleşen toplantıya Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu, Akademik Program Koordinatörü Sema Özden, UKÜ öğretim görevlileri ile birlikte UKÜ Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş ve AKUT Kulübü Danışmanı Hasan Özenkaya’nın yanı sıra 112 öğrenci yer aldı.