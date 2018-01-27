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Bayern Münih'ten müthiş geri dönüş!

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü maçta Hoffenheim'ı 5-2 mağlup etti.

Bayern Münih'ten müthiş geri dönüş!
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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, 20. hafta mücadelesinde Hoffenheim'ı ağırladı.

Konuk ekip, 3. dakikada Mark Uth ve 12. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Bayern Münih bu gollere 21. dakikada Robert Lewandowski ve 25. dakikada Jerome Boateng ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 63. dakikada Kinglsey Coman, 66. dakikada Arturo Vidal ve 90. dakikada Sandro Wagner ile 3 gol daha buldu ve sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 50'ye çıkarırken, Hoffenheim'ın 27 puanı bulunuyor.

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