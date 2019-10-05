 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
13 0
Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor
Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor
27 0
 
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
88 0
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
92 0
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
47 0
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
220 0
Saman taşır gibi hurda taşıyor
Saman taşır gibi hurda taşıyor
87 0
banner82

Bayern Münih'e Hoffenheim çelmesi

banner27

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Hoffenheim’a 2-1 yenildi

Bayern Münih'e Hoffenheim çelmesi
banner267

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 gün önce Tottenham’I deplasmanda 7-2 mağlup eden Bayern Münih, Bundesliga’nın 7. haftasında Allianz Arena’da Hoffenheim’ı konuk etti.

Bayern Mühih-Hoffenheim arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim'ın 54. dakikada Sargis Adamyan’ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih bu gole 73. dakikada Robert Lewandowski ile cevap vererek skoru 1-1’e getirdi.

Konuk ekip 79. dakikada Adamyan ile bir gol daha buldu ve durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hoffenheim maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Bayern Münih 14 puanda kaldı.

Hoffenheim ise puanını 8’e çıkardı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.