Bayern Münih'e Hoffenheim çelmesi

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Hoffenheim’a 2-1 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 gün önce Tottenham’I deplasmanda 7-2 mağlup eden Bayern Münih, Bundesliga’nın 7. haftasında Allianz Arena’da Hoffenheim’ı konuk etti.

Bayern Mühih-Hoffenheim arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim'ın 54. dakikada Sargis Adamyan’ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih bu gole 73. dakikada Robert Lewandowski ile cevap vererek skoru 1-1’e getirdi.

Konuk ekip 79. dakikada Adamyan ile bir gol daha buldu ve durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hoffenheim maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Bayern Münih 14 puanda kaldı.

Hoffenheim ise puanını 8’e çıkardı.