banner411
banner69
Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı
Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı
24 0
Kıbrıs’ta Bayramlar
Kıbrıs’ta Bayramlar
48 0
 
Leipzig deplasmanda fark attı
Leipzig deplasmanda fark attı
28 0
Gaziköy ve Serdarlı'da yangın
Gaziköy ve Serdarlı'da yangın
40 0
Ramazan Bayramı ile toplu ibadetler de başladı
Ramazan Bayramı ile toplu ibadetler de başladı
53 0
Borussia Dortmund seriye bağladı
Borussia Dortmund seriye bağladı
28 0
Bedis'te tehlike
Bedis'te tehlike
173 0
banner449

Bayern'de Hansi Flick rüzgarı

banner27

Bundesliga'nın lideri konumunda bulunan Bayern Münih'te Hansi Flick rüzgarı esiyor. Niko Kovac'ın ardından göreve gelen Alman çalıştırıcı, Bavyera ekibinin hem puan hem de gol ortalamasını yukarı çekti

Bayern'de Hansi Flick rüzgarı

Sezona Niko Kovac yönetiminde başlayan Bevyera temsilcisi, ilk 10 hafta sonunda 18 puanla 4. sırada yer alıyordu. Hırvat teknik adamla yollarını ayırdıktan sonra 11. hafta maçına Flick ile çıkan Alman devi, 17 mücadelede 55 puan topladı ve zirveye oturdu.

İlk 10 maçta 1,8'lik puan ortalamasında kalan Bayern Münih, sonraki 17 karşılaşmada bu rakamı 2,5'e çıkarttı. Bavyera temsilcisi, Flick yönetiminde rakip ağları da daha fazla sarsmaya başardı. 

Kovac yönetimindeki 10 mücadelede 2,5 gol ortalaması yakalayan Bayern Münih, 55 yaşındaki çalıştırıcı ile bu rakamı 3,2'ye yükseltti.

Geçici olarak geldi sözleşmeyi kaptı

Alman devi, 17 maçta alınan 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrasında gelen liderlikle geçtiğimiz günlerde Hansi Flick ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Müller rekor peşinde

Diğer yandan Bayern Münih'in jokeri Thomas Müller, bu sezon asistleriyle takımını sırtlıyor. 30 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarına 17 kez gol pası verdi.

Bundesliga tarihinin asist rekoru Kevin De Bruyne'ye ait. Belçikalı oyuncu, 2014-2015 sezonunu Wolfsburg formasıyla 21 gol pasıyla tamamlamıştı.

Thomas Müller, kalan 7 haftada 5 kez asist yapması durumunda, bu alandaki rekorun yeni sahibi olacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.