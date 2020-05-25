Bayern'de Hansi Flick rüzgarı

Bundesliga'nın lideri konumunda bulunan Bayern Münih'te Hansi Flick rüzgarı esiyor. Niko Kovac'ın ardından göreve gelen Alman çalıştırıcı, Bavyera ekibinin hem puan hem de gol ortalamasını yukarı çekti

Sezona Niko Kovac yönetiminde başlayan Bevyera temsilcisi, ilk 10 hafta sonunda 18 puanla 4. sırada yer alıyordu. Hırvat teknik adamla yollarını ayırdıktan sonra 11. hafta maçına Flick ile çıkan Alman devi, 17 mücadelede 55 puan topladı ve zirveye oturdu.

İlk 10 maçta 1,8'lik puan ortalamasında kalan Bayern Münih, sonraki 17 karşılaşmada bu rakamı 2,5'e çıkarttı. Bavyera temsilcisi, Flick yönetiminde rakip ağları da daha fazla sarsmaya başardı.

Kovac yönetimindeki 10 mücadelede 2,5 gol ortalaması yakalayan Bayern Münih, 55 yaşındaki çalıştırıcı ile bu rakamı 3,2'ye yükseltti.

Geçici olarak geldi sözleşmeyi kaptı

Alman devi, 17 maçta alınan 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrasında gelen liderlikle geçtiğimiz günlerde Hansi Flick ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Müller rekor peşinde

Diğer yandan Bayern Münih'in jokeri Thomas Müller, bu sezon asistleriyle takımını sırtlıyor. 30 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarına 17 kez gol pası verdi.

Bundesliga tarihinin asist rekoru Kevin De Bruyne'ye ait. Belçikalı oyuncu, 2014-2015 sezonunu Wolfsburg formasıyla 21 gol pasıyla tamamlamıştı.

Thomas Müller, kalan 7 haftada 5 kez asist yapması durumunda, bu alandaki rekorun yeni sahibi olacak.