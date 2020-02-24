Küçük Kaymaklı’nın başarılı başkanı Akay Aşina dün yeni bir yaşa girmenin mutluluğunu yaşarken, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, başkana sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlediler.Akay Aşina kendisine yapılan bu jestten büyük mutluluk duyarken, mutluluğunu Kaymaklılar ile paylaştı.

Bu arada NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçında bugün Yenicami’yi konuk edecek olan Küçük Kaymaklı futbolcuları, Akay Aşina’ya galibiyet sözü verirlerken, doğum günü hediyesi olarak başkana galibiyet hediye edecekler.