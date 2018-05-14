Başkan, finale bir saat kala futbolcuları takımdan kovdu

Zonguldak 2. Amatör Küme'de üst lige yükselme play-off ikinci maçında Yeşiltepespor ile karşılaşan Çaydamarspor'da başkan Osman Aydın, maç öncesi 15 futbolcuyu soyunma odasına almayarak takımdan kovdu. Sahaya genç takım ile çıkan Çaydamarspor, rakibine 6-0 yenildi

2. Amatör Küme Merkez A Grubu'nun ikincisi Yeşiltepespor ile Merkez B grubunun ikincisi Çaydamarspor, üst lige yükselme Play-Off müsabakası için sahaya çıktı. Hafta sonu oynanan maç öncesinde Çaydamarspor Kulübü'nün Başkanı Osman Aydın, futbolcularını soyunma odasına almadı. Kulüp Başkanının oyuncuları kadro dışı bıraktığı ve teknik direktörün itirazlarını da dinlemediği ortaya çıktı. Futbolcular ise gerekçesi belirtilmeden kadro dışı bırakılmalarına tepki gösterdi. Kulübün Teknik Direktörü Muttalip Özdemir'in de kadro dışı bırakılan futbolculardan yana tavır sergilediği öğrenildi.

Bunun üzerine Kulüp Başkanı Osman Aydın da genç takım futbolcuları ile Yeşiltepespor maçına çıktı.

Karşısında genç kadro ile sahaya çıkan bir takım bulan ve şaşkınlık yaşayan Yeşiltepespor ise art arda attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarı da da skoru 6-0'a getiren Yeşiltepespor 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahadan 6-0 galip ayrılarak play-off şampiyonu olarak 1. Amatör Küme'ye çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Kadro dışı bırakılan futbolcular ise maç sonrası yaptıkları açıklamada, "Hakkımızı helal etmiyoruz. Nedenini açıklamadan 14-15 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Çaydamar Mahallesi halkı bunun hesabını sormalı. Biz bu yenilgiyi kabul etmiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Futbolcular, müsabakayı ise tribünlerden seyrederek takımlarını yine de yalnız bırakmadı. Kupayı kaldıran Yeşiltepespor ise yaşananların ardından kulüpten kovulan futbolculara destek verdi.