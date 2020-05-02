Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ile ilgili mesaj yayınladı. Dernek Başkanı Burhan Gürkan imzası taşıyan mesaj şu şekilde:

“Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak genelde Kıbrıs Türk basınının, özelde spor basınımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlarız.

Dışa açılamamadan dolayı ülke sporumuzun etkilendiği gibi spor basınımız da yıllardır etkilenmektedir. Bundan dolayı yaşanan sıkıntılarla beraber, kendi içimizde var olmaya çalışan ülke sporunu kamuoyuna imkânlar çerçevesinde doğru şekilde yansıtma çabaları mevcut durumda daha da zorlaşmıştır. Buna rağmen spor basını daha iyisinin ne olacağı yönünde her zamankinden daha fazla gayret sarf ederek görevini sürdürmektedir. Zor geçen süreçte yokluk içerisinde üretim yapan tüm basın çalışanlarını selamlar, hayatını bu işten idame ettirerek bu dönemde işini kaybeden basın emekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Basının özgürlüğü, toplumun özgürlüğüdür.”