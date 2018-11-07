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Basın turnuvasında heyecan sürüyor

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Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda üçüncü maçlar bu akşam Gençlik Gücü Halı Sahası’nda oynanacak

Basın turnuvasında heyecan sürüyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda üçüncü maçlar buakşam oynanacak.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen turnuvada üçüncü hafta maçlarında bu akşam BRT ile Diyalog Gazetesi saat 19.00’da karşılaşırken saat 20.00’de ise ligin yenilgisiz lider takımı  Kıbrıs Gazetesi ile Yenidüzen Gazetesi karşı karşıya gelecek. Basın-Sen takımı ise haftayı BAY geçecek.

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda tek devreli lig usulüne göre oynanan turnuvada lig sonunda ilk dört sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme sistemine göre yarı final oynayacak.

3. HAFTA PROGRAMI (8 Kasım Perşembe)

BRT – Diyalog Gazetesi (19.00)

Kıbrıs Gazetesi – Yenidüzen Gazetesi (20.00)

Basın-Sen (Bay)

4. HAFTA PROGRAMI (15 Kasım Perşembe)

BRT – Kıbrıs Gazetesi (19.00)

Basın-Sen – Yenidüzen Gazetesi (20.00)

Diyalog Gazetesi (Bay)

5. HAFTA PROGRAMI (22 Kasım Perşembe)

Diyalog Gazetesi – Basın-Sen (19.00)

Yenidüzen – BRT (20.00)

Kıbrıs Gazetesi (Bay)                                   

Puan Tablosu

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

KIBRIS GAZETESİ

2

2

0

0

9

5

4

6

2.

BRT

1

1

0

0

7

5

2

3

3.

YENİDÜZEN

1

1

0

0

4

2

2

3

4.

BASIN-SEN

2

0

0

2

8

11

-3

0

5.

DİYALOG GAZETESİ

2

0

0

2

4

9

-5

0

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