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Basın Turnuvasında heyecan artıyor

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5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası devam ederken iki takım yenilgisiz yoluna devam ediyor

Basın Turnuvasında heyecan artıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda ikinci haftanın ikinci mücadelesi ile üçüncü haftanın ilk maçı 3 Aralık Salı günü oynanırken, iki takım yenilgisiz yoluna devam etti.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada günün ilk maçında BRT ile Diyalog karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden BRT ilk üç puanını aldı. Günün diğer maçında ise Yenidüzen Gazetesi ile Kanal T karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakadan 5-4 galip ayrılan Yenidüzen maç fazlası ile yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Bu skorların ardından BRT ve Yenidüzen Gazetesi yenilgisiz olarak gruptaki mücadelelerine devam ettiler.

Turnuvada bugün saat 21.00’de Kıbrıs Gazetesi ile Diyalog karşılaşmasının ardından üçüncü maçlar tamamlanacak. Maç programı ve puan durumu şöyle:

PROGRAM

BUGÜN (5 Aralık Perşembe)

21.00: Kıbrıs - Diyalog

TAKIMLAR      O         G         B          M        A         Y          AV       P

1. Yenidüzen   3          2          1          -           10        6          4          7

2. BRT             2          1          1          -           5          2          3          4

3. Kıbrıs           2          1          -           1          4          5          -1         3

4. Kanal T        2          -           -           2          6          9          -3         0

5. Diyalog       1          -           -           1          0          3          -3         -

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Etiketler; #KTSYD
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