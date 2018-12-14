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Basın Turnuvası, Kıbrıs Gazetesi’nin

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Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası tamamlanırken, şampiyon Kıbrıs Gazetesi, Gol Kralı, 11 golle Ali Balbaz oldu. Şampiyona, kupa ve madalyalarını Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat takdim etti

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Basın Turnuvası, Kıbrıs Gazetesi’nin
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası tamamlandı. Turnuvayı Kıbrıs Gazetesi şampiyon olarak tamamladı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen turnuva Gençlik Gücü halı sahasında yer aldı. Turnuvanın üçüncülük ve final karşılaşmaları 13 Aralık Perşembe günü oynandı. Yarı finallerde mağlup olan Diyalog Gazetesi ile BRT üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada rakibini 12-5 mağlup eden BRT organizasyonu üçüncü olarak tamamladı.

Bu karşılaşmanın ardından finalde Kıbrıs Gazetesi ile Yenidüzen Gazetesi karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ve normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada rakibini penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup eden Kıbrıs Gazetesi şampiyon oldu.

Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde plaket, madalya ve kupa takdimi yapıldı. Turnuvaya katkı koyan sponsorlardan Limasol Türk Kooperatif Bankası’na, katkı koyan basın kuruluşlarına ve maçları yöneten hakemlere teşekkür plaketi takdim edildi. Turnuvanın gol kralı BRT adına 11 gol atan Ali Balbaz oldu. Üçüncü BRT’ye kupa ve madalyalarını Kıbrıs Gazetesi Spor Müdürü Songuç Kürşad, ikinci Yenidüzen Gazetesi’ne kupa ve madalyalarını Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu tarafından verildi. Şampiyon Kıbrıs Gazetesi’ne kupa ve madalyalarını Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat takdim etti.

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