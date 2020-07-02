Basın Teşvik Ödülü Özbarışçı’nın

KTSYD, kuruluşunun 37. vesilesiyle üyelerine yönelik bir resepsiyon düzenlerken 25 yıllık dernek üyeliğini tamamlayan spor yazarlarına plaket takdimi yapılacak. Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü, Hüseyin Özbarışçı’ya takdim edilecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), kuruluşunun 37. vesilesiyle üyelerine yönelik bir resepsiyon düzenliyor.

Geleneksel olarak haziran ayı içerisinde yapılan Yılın Başarılıları Ödül Töreni’ni birçok spor branşının faaliyetlerini tamamlayamaması nedeniyle bu yıl düzenlememe kararı alan KTSYD Yönetim Kurulu, bunun yerine hem üyelerin birlik beraberliğini sağlamak hem de belirlenen ödülleri vermek amacıyla bir gece düzenlemeyi kararlaştırıldı.

25 yılını tamamlayan dernek üyeleri onurlandırılacak

“KTSYD 37. Yıl Resepsiyonu” adı altında 7 Temmuz Salı akşamı saat 19.30’da KTSYD Fikret Ünlü Havuz Başında yer alacak gecede 25 yıllık dernek üyeliğini tamamlayan spor yazarlarına plaket takdimi yapılacak. Bunun yanında Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü KTSYD Yönetim Kurulu tarafından seçilen Hüseyin Özbarışçı’ya takdim edilecek.

Gecede namağlup şekilde Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nden Süper Lig’e yükselen KKTC Engelliler Spor Federasyonu’na özel ödül takdimi yapılacak.

Özcan Özcanhan’a büyük onur

KTSYD 37. yıl gecesinin finalinde ise derneğin kurucu başkanlığı görevi yanında sporun ve basının birçok kademesinde yıllarca özveriyle görevde bulunan, Reuters gibi dünya çapında bir basın kuruluşunun Kıbrıs temsilciliğini yapmış, hakemlik, yöneticilik ve dernek başkanlığı görevlerini yürütmüş Özcan Özcanhan’a KTSYD Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nün verilmesi kararlaştırıldı.