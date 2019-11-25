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Basın sahaya iniyor

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Basın sahaya iniyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenecek olan Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası bugün başlıyor.

KKTC Telsim’in destek verdiği turnuvada bu yıl beş takım mücadele edecek, turnuva Göçmenköy Halı Sahası’nda oynanacak. Beş takımın tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği turnuvada ilk 4’e girecek olan takımlar yarı finale yükselecekler. Yarı finalde rakiplerini mağlup eden ekipler finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Mağluplar üçüncülük maçına çıkacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 4’üncü Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda Kıbrıs Gazetesi şampiyon olmuştu. Bu yılki turnuvada Kıbrıs Gazetesi, BRT, Diyalog, Kanal T ve Yenidüzen mücadele edecek.

Turnuvanın açılış maçında bugün saat 20.00’de Kıbrıs Gazetesi ile Kanal T karşılaşacak. Saat 21.00’de ise Yenidüzen ile BRT karşı karşıya gelecek. Turnuvada Perşembe günü Diyalog – Yenidüzen karşılaşması saat 21.00’de oynanacak. İlk günün programı şöyle:

BUGÜN (26 Kasım Salı)

20.00: Kıbrıs Gazetesi – Kanal T

21.00: Yenidüzen - BRT

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