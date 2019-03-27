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Başbakan’dan Çelebi’ye başarı dileği

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Başbakan’dan Çelebi’ye başarı dileği
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Başbakan Tufan Erhürman, önümüzdeki hafta Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımıyla İtalya ve Avusturya’da müsabakalara katılacak olan Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi’yi kabul edip, görüştü.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Erhürman kabulde, gençlerin isteyince ve çalışınca, hedeflerine ulaşmalarının önündeki engelleri aşabileceklerine olan inancını ifade ederek, Milli voleybolcu Merve Çelebi'ye başarılar diledi.

Kabulde, Merve Çelebi, Başbakan Erhürman’a, Türkiye Kar Milli Takımıyla Avrupa 3’üncüsü geldikleri turnuvada giydiği formasını hediye etti.

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