"Başarılıları ödüllendirmek gurur vericidir"

Sibel Tatar, Kanal T ödül gecesi ile spor camiasını bir arada buluşturmak ve başarılıları ödüllendirmek çok anlamlı ve gurur verici olduğunu belirterek emeği geçen, geceye katılan herkese teşekkür etti

Futbol sezonun bitmesinin ardından Kanal T Spor Servisi tarafından geleneksel olarak düzenlenen yılın başarılıları ödül gecesi önceki akşam Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleşti.

Yoğun ilgi gösterilen gecede futbol camiası bir araya gelirken, eski futbolcuların da aynı ortamda yer alması duygusal anlar yaşattı. 3. Cumhurbaşkanı Dr. Deviş Eroğlu, Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Aytaç Çaluda yanı sıra kulüp ve federasyon başkanları, futbolcular ve spor yazarlarınının katıldığı gecede başarılı olanlara özel ödüller verildi.

Necati Özsoy’un sunumu ile gerçekleşen gecede ilk sözü alan Kanal T spor sorumlusu İbrahim Özsoy geceye katılan herkese teşekkür etti. Özsoy, Kanal T olarak spora hizmetlerinin devam ettiğini, bu anlamlı gecede yeni ve eski futbolcuları biraraya getirerek anıların da hatırlatılmasına imkan verdiklerini vurguladı ve bunun için Kanal T yönetim kurulu başkanı Sibel Tatar’a teşekkür etti.

Özsoy daha sonra sözü 7 yıl önce bu organizasyonun başlamasında pay sahibi olan Başbakan Ersin Tatar’a verdi. Tatar konuşmasında ülkemizin en güzel yanının böyle gecelerde herkesin birlik ve beraberlik içinde mutlu olmasıdır dedi. Sporda bir mücadele yapılırken, başarılı olanları ödüllendirmenin teşvik edici nitelikte olduğuna dikkat çekti ve bu gecenin mimarları Özsoy ailesine de teşekkür etti. Tatar bir Yenicamili olarak hem lig hem de kupa şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü’nü de kutlayarak spora katkılarının devam edeceğini açıkladı.

Kanal T yönetim kurulu başkanı Sibel Tatar ise yaptığı konuşmada Kanal T spor servisi olarak bu ödül gecesini her yıl gurur ile gerçekleştirdiklerini ve ödül alacak olan herkesi kutladı. Sibel Tatar ayrıca Kanal T ödül gecesi ile spor camiasını bir arada buluşturmak ve başarılıları ödüllendirmek çok anlamlı ve gurur verici olduğunu hatırlatarak emeği geçen, geceye katılan herkese teşekkür etti.