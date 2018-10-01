Başakşehir’e Malatya engeli

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki zorlu mücadelenin ilk yarısı 30. dakikada Khalid Boutaib'in attığı golle 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı baskısını arttıran başakşehir 71. dakikada Edin Visca ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi
Bu sonuçla Medipol Başakşehir 14 puana, Evkur Yeni Malatyaspor da 11 puana yükseldi.