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Başakşehir’e Malatya engeli

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Başakşehir’e Malatya engeli
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Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki zorlu mücadelenin ilk yarısı 30. dakikada Khalid Boutaib'in attığı golle 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı baskısını arttıran başakşehir 71. dakikada Edin Visca ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 14 puana, Evkur Yeni Malatyaspor da 11 puana yükseldi.

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