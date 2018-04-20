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Başakşehir yeniden lider

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Başakşehir yeniden lider
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir sahasında, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Başakşehir, Edin Visca'nın 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarının 54. dakikasında Kayserispor, Umut Bulut'un golüyle skora denge getirdi. Başakşehir'in bu gole cevabı 66. dakikada Arda Turan ile oldu ve ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Maçın 90. dakikasında Eljero Elia Başakşehir adına bir gol daha attı ve karşılaşma 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 62 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

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