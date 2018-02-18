Başakşehir, Trabzon’u Adebayor’la geçti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Konuk ekip, 35. dakikada Adebayor'un attığı gol ile 1-0 kazanarak 3 puana uzandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Son iki maçında 5 puan kaybeden ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan elde etti ve yeniden liderliğe yükseldi.

3. dakikada ceza alanı içinde yakın mesafede Gökhan İnler'den topu kapan Sosa'nın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından çıkarak yan ağlarda kaldı.

4. dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Volkan Babacan güçlükle topu üsten kornere gönderdi.

17. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top direğin hemen yanından auta çıktı.

19. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında Arda Turan, yerden kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Ancak karşılaşmanın hakemi golden önce Durica'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

GOL 35. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Adebayor, kafa ile topu kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelere gönderdi: 0-1

43. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

45. dakikada Onazi'nin pasında ceza alanında topu göğsüyle kontrol ederek önüne alan Burak Yılmaz'ın şutunda top üsten auta çıktı.

51. dakikada Arda Turan, ceza alanı sol çaprazında karşı karşıya pozisyondaki şutunda top kaleci Onur Recep Kıvrak'tan döndü.

63. dakikada Epureanu'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda, yerden seken topu kaleci Onur Recep Kıvrak kontrol etti.

65. dakikada Caiçara'nın soldan ortasında, ceza alanında Adebayor'un kafa şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın müdahale edemediği top direğin yanından auta gitti.

81. dakikada soldan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine doğru inan Castillo'nun pasında Burak Yılmaz altı pas içinde topa vuramayınca bordo-mavililer önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.

83. dakikada orta alandan atılan uzun pasta, N'Doye kafa ile topu Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan, tehlikeyi önledi.

Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.