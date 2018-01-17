Başakşehir kupaya veda etti

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, 3-1'in rövanşında konuk ettiği TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenmesine karşın kupaya veda etti. Giresunspor, çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında, Medipol Başakşehir ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti. Medipol Başakşehir'in golleri 13. dakikada Adebayır ve 78. dakikada Attamah'tan geldi. Akın Çorap Giresunspor'un karşılaşmadaki tek golünü 25. dakikada Aykut Demir kaydetti. Karşılaşmanın 34. dakikasında Medipol Başakşehir'de Kerim Frei kırmızı kart gördü. İki takım arasında Giresun'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Akın Çorap Giresunspor 3-1 kazanmıştı.