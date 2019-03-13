“Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesi için mucize gerekiyor”

Şenol Güneş'in A Milli Takımın başına getirilmesinin doğru bir hamle olduğunu kaydeden Rüştü Reçber, Başakşehir'in şampiyonluk yolunda önemli bir avantaja sahip olduğunu söyledi

Türk futbolunun önemli isimlerinden ve milli formayı en çok terleten oyuncu unvanının sahibi olan Rüştü Reçber, Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışındaki şansından, Fenerbahçe'nin ligde yaşadığı sıkıntılı günlere, milli takımdan, Süper Lig'de yer alan genç kalecilerin performansına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda öğrencilerle buluşan Reçber, "Milli takımda yerli bir teknik adamın görev alması doğru bir hamle. Yabancı hocaya karşı değilim ama milli takıma verdikleri katkıyı da biliyoruz. Şenol hocanın görev alması da bu anlamda önemliydi" dedi.

"BAŞAKŞEHİR İÇİN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolunda önemli bir avantaja sahip olduğunu söyleyen Reçber, "Ortaya koyulan performans ve gelişim, Başakşehir için bir başarı öyküsüdür. Bu sezona endeksli olan bir durum değil, geçtiğimiz sezonlarda da Başakşehir buralarda olabileceğinin sinyallerini vermişti. Şu an geldikleri durum için hakikaten başarılı demek gerekiyor. Şu an şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Ciddi bir puan farkı da var. Ancak kritik haftalarda puan kaybı yaşarsa, ancak o zaman şampiyonluğu kaybedebilir. Futbolda her türlü sonuç var ama futbolun gerçekleri içerisinde değerlendirdiğimiz zaman Başakşehir'in şu an ortaya koyduğu performansla şampiyonluğun en büyük adaylarında biri olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUĞU KAYBETMESİ İÇİN MUCİZE GEREKİYOR"

Rüştü Reçber, Başakşehir'in geçen sezonlarda yaşadığı düşüşün bu yıl olmayacağına inandığını vurgulayarak, "Son düzlükte nefesi yetmemek diye tabir ediyorum, geçen sezonlarda Başakşehir için böyle oldu. Tecrübeli ve ne yaptığını bilen bir kadrosu var. Bireysel ve takımın oyun sistemi açısından bakıldığında Başakşehir'in her şeyiyle bir bütün olduğunu söyleyebiliriz. Bu saatten sonra futbolun mucizeleri olması lazım ki Başakşehir'in şampiyonluğu gerçekleşmesin. Ancak bunu çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Futbolda yüzde yüz konuşmak doğru değildir ama Başakşehir'in geçen sezonlarda liderliği bırakmasını ya da yarışta geride kalması durumunu bu yıl yaşamayacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.