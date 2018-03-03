Başakşehir evinde kazandı

Zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'yi mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçti.

Başakşehir'in gollerini 45+1'de Epureanu ve 81'inci dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

Başakşehir bu sonuçla puanını 50'ye yükselterek bir maçı eksik Galatasaray'ın üç puan önünde liderliğe yükseldi.

ARDA OYNAMADI

Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da kadroda yer almayan Arda, üst üste ikinci maçını kaçırdı.

Deplasmanda, Medipol Başakşehir'e konuk olan Göztepe'de de sakatlığı süren Portekizli kaleci Beto, bu maçta da takımındaki yerini alamadı.