Başakşehir'den Albayrak hakkında suç duyurusu

Medipol Başakşehir, Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra Galatasaraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli hukuki başvuruları yapmıştır."

Abdurrahim Albayrak ne demişti?

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

“Sustuk saygımızdan hiçbir zaman şey yapmadık. Herkese saygı gösterdik ama bugün gördük. Konya maçında verilen penaltıda ısrarla yan hakem orta hakeme hocam temiz diyor. İkinci bir sefer temiz diyor. Bunun görüntüleri, sesleri elimizde var. Başkanımızın ve hepimizin ısrarıyla VAR’la arasında konuşmayı bir türlü açıklamadı. Bugünlere gelindi. Hakikatten yazıktır, günahtır. Bunu milyonlarca insan söylüyor. Fenerbahçe’nin golünden önce Feghouli’ye yapılan yüzde yüz faul, ayağına basılıyor. Ne hikmetse bir türlü faul verilmiyor. VAR ile konuşuluyor, bir netice alınmıyor. Bir pozisyonda hakem ilk önce kırmızı kart çıkartmak istiyor, sonra vazgeçiyor. Arkadaşlar nasıl devam edeceğiz böyle? Bu kadar çabamıza, bu kadar emeğimize yazıktır. Sadece Galatasaray için değil öbür kulüplere de yapılmasın. Eğer bir takım şampiyon edilecekse açık açık çıksın ilan etsinler. Kimse de boşu boşuna uğraşmasın. Bu kadar emeğe yazık günah değil mi? Bir faul var ayağa basma var, VAR ile konuşup faulü veremiyorsunuz. Arkadaşlar bildiğim bir çok şey var. Bana söylenen birçok şeyler var üzülüyorum Türk futbolu adına, markası adına. Son derece kızgınım. Zamanı geldiği zaman çok şey paylaşacağım.”