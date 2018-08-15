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Başakşehir, Burnley’de tur arıyor

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın İngiliz ekibi Burnley'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 18. maçına çıkacak.

Başakşehir, Burnley’de tur arıyor
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Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Burnley ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için İngiltere'ye gitti.

Turuncu-lacivertli ekip, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda Burnley ile karşılaşacak.

İstanbul temsilcisi, Burnley kentindeki Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabaka için Atatürk Havalimanı'ndan Manchester'a gitti.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 17 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. 

DEPLASMANDA 9. MAÇ

İstanbul ekibi, Burnley mücadelesi ile Avrupa kupalarında deplasmandaki 9. maçı oynayacak. 

Abdullah Avcı'nın takımı, bugüne kadar dış sahada oynadığı 8 maçta, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde de 17 gol gördü. 

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 17 maçta fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 25 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

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