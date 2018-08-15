Başakşehir, Burnley’de tur arıyor

Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Burnley ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için İngiltere'ye gitti.
Turuncu-lacivertli ekip, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda Burnley ile karşılaşacak.
İstanbul temsilcisi, Burnley kentindeki Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabaka için Atatürk Havalimanı'ndan Manchester'a gitti.
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 17 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.
DEPLASMANDA 9. MAÇ
İstanbul ekibi, Burnley mücadelesi ile Avrupa kupalarında deplasmandaki 9. maçı oynayacak.
Abdullah Avcı'nın takımı, bugüne kadar dış sahada oynadığı 8 maçta, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde de 17 gol gördü.
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.
EN GOLCÜ İSİM VİSCA
Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 17 maçta fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 25 gol gördü.
Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip etti.
Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.