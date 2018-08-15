Başakşehir, Burnley’de tur arıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın İngiliz ekibi Burnley'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 18. maçına çıkacak.

Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Burnley ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için İngiltere'ye gitti.

Turuncu-lacivertli ekip, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda Burnley ile karşılaşacak.

İstanbul temsilcisi, Burnley kentindeki Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabaka için Atatürk Havalimanı'ndan Manchester'a gitti.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 17 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

DEPLASMANDA 9. MAÇ

İstanbul ekibi, Burnley mücadelesi ile Avrupa kupalarında deplasmandaki 9. maçı oynayacak.

Abdullah Avcı'nın takımı, bugüne kadar dış sahada oynadığı 8 maçta, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde de 17 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 17 maçta fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 25 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.