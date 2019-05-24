Başak Ruso’nun cezası belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, Kadınlar Ligi ile ilgili cezalı duruma düşenleri ve cezalarını açıkladı.

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadında oynanan Akdeniz – Göçmenköy, Kadınlar Ligi maçından sonra Akdeniz takımı futbolcusu Başak Ruso’ya, rakip takım futbolcusuna saldırı ve darp fiilinde bulunduğu için 3 maç ceza verildi.

Akdeniz futbolcusu Sena Özşen ile Ayten Kaptan’ın rakip takım futbolcusunun telefonu elinden alarak iki kez yere attığı için Ayten Kaptan’a, birer maç ceza verildi.