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Başak Ruso’nun cezası belirlendi

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Başak Ruso’nun cezası belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, Kadınlar Ligi ile ilgili cezalı duruma düşenleri ve cezalarını açıkladı.

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadında oynanan Akdeniz – Göçmenköy, Kadınlar Ligi maçından sonra Akdeniz takımı futbolcusu Başak Ruso’ya, rakip takım futbolcusuna saldırı ve darp fiilinde bulunduğu için 3 maç ceza verildi.

Akdeniz futbolcusu Sena Özşen ile Ayten Kaptan’ın rakip takım futbolcusunun telefonu elinden alarak iki kez yere attığı için Ayten Kaptan’a, birer maç ceza verildi.  

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