banner107
Görneç şahlanacak
Görneç şahlanacak
2 0
Unutulmaz karakterleriyle KEMAL SUNAL
Unutulmaz karakterleriyle KEMAL SUNAL
66 0
Ev yapımı Milkshakeler
Ev yapımı Milkshakeler
31 0
Böyle hurda taşıma mı olur?
Böyle hurda taşıma mı olur?
66 0
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
64 0
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
86 0
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
66 0
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
90 0
banner82
banner147

Barış ve özgürlük için attılar

banner27

Barış ve özgürlük için attılar
banner137

Atıcılık Federasyonu’nun düzenlediği ''2018 Havalı Silahlar 20 Temmuz Barış ve Özgürlük  Kupası’’ ISSF kurallarının geçerli olduğu 53 sporcunun katılım gösterdiği UKÜ Spor Kompleksi, Arena Salonu Havalı Atış Poligonu’nda yapılan atışlarının ardından tamamlandı.

 2 gün süren mücadele sonunda Tüfek Büyük Erkekler’de Lefkoşa Avcılık Atıcılık adına yarışan Mehmet Olgun,Tüfek Genç Erkekler’de Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Tolga Kansu, Tüfek Büyük Kadınlar’da Lefkoşa Avcılık Atıcılık adına yarışan Pınar Ş.Kavaz ve Tüfek Genç Kadınlar’da ise UKÜ Spor Birliği Kulübü adına yarışan Laden Efendi birinci oldular. Ayrıca Tabanca Büyük Erkekler’de Polis Genel Müdürlüğü adına yarışan Aykut Çavuşoğlu, Tabanca Genç Erkekler’de Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Tamer Yiğit Soykan ve Tabanca Büyük  Kadınlar’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı  adına yarışan Gülbahar Avcı ve Genç Kadınlar’da ise UKÜ Spor Birliği Kulübü adına yarışan Emine Yontucu birinci oldular. Yıldız Tüfek Birincisi Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Onur Ulaş, Yıldız Bayan Teşvik Ödül Birincisi ise UKÜ Spor Birliği adına yarışan  Gülbeyaz Yılmaz oldu. Paralimpik Tabanca – Tüfek Atış dallarında UKÜ Spor Birliği ve Levent Atıcılık Kulübü adına yarışan Emine Bozkurt, Orkun Bozkurt, Pınar Yağmur, Besim Zafersoy, Günay Kibrit ve Hürmüs Atakanlı birinci oldular.           

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.