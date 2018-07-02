Barış ve özgürlük için attılar

Atıcılık Federasyonu’nun düzenlediği ''2018 Havalı Silahlar 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası’’ ISSF kurallarının geçerli olduğu 53 sporcunun katılım gösterdiği UKÜ Spor Kompleksi, Arena Salonu Havalı Atış Poligonu’nda yapılan atışlarının ardından tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda Tüfek Büyük Erkekler’de Lefkoşa Avcılık Atıcılık adına yarışan Mehmet Olgun,Tüfek Genç Erkekler’de Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Tolga Kansu, Tüfek Büyük Kadınlar’da Lefkoşa Avcılık Atıcılık adına yarışan Pınar Ş.Kavaz ve Tüfek Genç Kadınlar’da ise UKÜ Spor Birliği Kulübü adına yarışan Laden Efendi birinci oldular. Ayrıca Tabanca Büyük Erkekler’de Polis Genel Müdürlüğü adına yarışan Aykut Çavuşoğlu, Tabanca Genç Erkekler’de Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Tamer Yiğit Soykan ve Tabanca Büyük Kadınlar’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan Gülbahar Avcı ve Genç Kadınlar’da ise UKÜ Spor Birliği Kulübü adına yarışan Emine Yontucu birinci oldular. Yıldız Tüfek Birincisi Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Onur Ulaş, Yıldız Bayan Teşvik Ödül Birincisi ise UKÜ Spor Birliği adına yarışan Gülbeyaz Yılmaz oldu. Paralimpik Tabanca – Tüfek Atış dallarında UKÜ Spor Birliği ve Levent Atıcılık Kulübü adına yarışan Emine Bozkurt, Orkun Bozkurt, Pınar Yağmur, Besim Zafersoy, Günay Kibrit ve Hürmüs Atakanlı birinci oldular.