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Barış ve Özgürlük için attılar

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2019 Skeet 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası tamamlanırken, Salahi Zaimoğlu, Neşe Tunçalın, Osman Mavideniz ve Hakkı Somuncu birincilik kupalarını kazandılar

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Barış ve Özgürlük için attılar
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Atıcılık Federasyonunun 2019 faaliyet programı çerçevesinde yer alan ‘’2019 SKEET 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası’’ Lefke’de, Lefke Atış Poligonunda, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Uluslararası ISSF Lisanslı hakemlerin yönetiminde yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Gönyeli A / A adına yarışan Salahi Zaimoğlu, Büyük Bayanlarda Gönyeli A/A yarışan Neşe Tunçalın, Genç Erkeklerde Boğaztepe A/A adına yarışan Osman Mavideniz, Veteranlarda ise Gönyeli A / A Kulübünden Hakkı Somuncu birincilik kupalarının sahibi oldular.

Takım klasmanında ise Mehmet Şahoğulları, İstiklal Metay ve Salih Oday’dan oluşan Girne A  / A  A Takımı toplam 337 Puan atarak ‘’2019 Skeet 20 Temmuz Barış ve Kupasının’’ sahibi oldu.

Dereceye giren atıcı sporcularımıza ve kulüplerimize ödülleri Girne A / A Kulüp başkanı Bayram Bayramoğlu, Lefke A / A Kulüp Başkanı Hüseyin Şener , Gönyeli A / A Yöneticisi Hasan Eylenceli, Genç atıcı sporcusunun annesi Fazilet Mavideniz ve Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Uluslararası ISSF Lisanslı hakemleri Bahadır Görüşük, Halil Yerli, Muammer Gökahmetoğlu ile federasyon başkanı Türker Yiğitcan  tarafından verildi.

Toplam 42 atıcı sporcunun katılım gösterdiği müsabakada, sporcular ilk gün 75 ve 2. gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plak'a atış yaparak en iyi dereceyi elde ederek Skeet müsabakalarında derece alan kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

Finale kalma başarısı gösteren altı (6) Atıcı sporcular ve toplam puanları,

Salih ODAY                           118 Puan  (Girne A/A)                    

Mehmet ŞAHOĞULLARI      116 Puan  (Girne A/A) 

Salahi ZAİMOĞULU             113 Puan  (Gönyeli A/A)

Cemre BUMİN              113 Puan  (Girne A/A)

Kemal MADENCİOĞLU       111 Puan  (YDÜ)

Ahmet A.TUNCALIN   110 Puan  (Gönyeli A/A)

SKEET Müsabakasında Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

BÜYÜK ERKEKLER:

Salahi ZAİMOĞLU                52/60 (Gönyeli A/A)

 Kemal MADENCİOĞLU      49/60 (YDÜ)

 Cemre BUMİN             37/60 (Girne A/A)

BÜYÜK BAYANLAR:

1-Neşe TUNÇALIN              (Gönyeli A/A)     

GENÇ ERKEKLER:

1.Osman MAVİDENİZ (Boğaztepe A/A)

VETERAN ERKEKLER:

1. Hakkı SOMUNCU             (Gönyeli A/A)

2. Yaşar ÇİFTGÜL                (Doğancı A/A)

KULÜP DERECELERİ:
1. GİRNE  A /A   A Takımı 337 Puan (Mehmet Şahoğulları, Salih Oday, İstiklal Metay)

2. GÖNYELİ  A /A  A Takımı 326 Puan (Ahmet A.Tuncalın, Ali Somuncu, Salahi Zaimoğlu)

3. BOĞAZTEPE A /A  A Takımı 325 Puan(Emirali Erbilek, Aykut Satvet, Mehme Balcıoğlu)

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