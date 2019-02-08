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“Barış İçin Spor” etkinliği hazırlıkları sürüyor

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“Barış İçin Spor” etkinliği hazırlıkları sürüyor
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“Peace & Sport” isimli uluslararası örgüt himayesinde Pile’de “Barış İçin Spor” sloganıyla iki toplumlu spor etkinliği düzenleneceği ve etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in yanı sıra Monako Prensi Albert’in de katılacağı iddia edildi.

Alithia, Pile Rum Muhtarı Simos Mitidis’in Super Sport FM radyosuna yaptığı açıklamayı kaynak gösterdiği haberinde, iki toplumdan çocuklar Kıbrıs Türk ve Rum futbol takımları “Nea Salamina ile Mağusa”nın katılması beklenen etkinlikte ayrıca Stelyos Vakfı Başkanı, Rum işadamı Stelyos Haciyoannu’nun da bulunduğunu yazdı.

Habere göre, 19 Mart 2019’da Salı günü saat 10.00’da Pile sahasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Pile Türk ve Rum okullarından çocuklarla Salamina akademisinden futbolcuların katılacağı karşılaşma yer alacak. Ardından Nea Salamina ile Mağusa takımları arasında ilk yarısı ayrı, ikinci yarısı karma oynanacak futbol karşılaşması yapılacak. Dünyaca tanınmış Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba iki takımla birlikte ısınma çalışması yapacak. 

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