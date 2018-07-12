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Barcelona’dan 36 milyon Euro'luk transfer

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Barcelona, Sevilla'da forma giyen Fransız savunmacı Clement Lenglet'i kadrosuna kattı

Barcelona’dan 36 milyon Euro'luk transfer
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Sevilla'da forma giyen Fransız savunmacı Clement Lenglet'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lenglet'in, serbest kalma bedeli 35,9 milyon Avro karşılığında Sevilla'dan transfer edildiği ve 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Clement Lenglet'in yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin ise 300 milyon Avroya çıkarıldığı ifade edildi.

Sevilla'da 1,5 sezon boyunca forma giyen Lenglet, 73 maçta 4 gol attı.

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