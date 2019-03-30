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Barcelona derbiyi Messi ile kazandı

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La Liga'da oynanan derbi maçta lider Barcelona, Messi'nin golleriyle Espanyol'u 2-0 yendi. Süper yıldız, kaleci Iker Casillas'ın rekoruna da ortak oldu

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Barcelona derbiyi Messi ile kazandı
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Barcelona, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

Barcelona, La Liga'nın 29. haftasındaki derbi maçta Nou Camp Stadı'nda Espanyol'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçı Barcelona, 71 ve 89. dakikalarda Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Messi, kaleci Casillas'ı yakaladı

Üst üste 10 sezon tüm kulvarlarda 40 gol barajını aşan Messi, La Liga'da galibiyet sayısını 334'e çıkararak bu alanda rekoru elinde tutan kaleci Iker Casillas'ı yakaladı.

Bu galibiyetin ardından lider Barcelona puanını 69'a çıkarırken, Espanyol 34 puanda kaldı.

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