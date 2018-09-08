Bankalarda ilk hafta gollü tamamlandı

“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ilk hafta maçları tamamlanırken, fileler toplam 75 kez havalandı

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ilk hafta maçları tamamlandı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada B Grubu’nda Asbank-Albank ve Şekerbank-Creditwest karşı karşıya geldi. Gecenin ilk maçında Asbank ile Albank karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından sonuna kadar rakibine karşı üstün bir oyun oynayan Asbank, sahadan 6-0’lık farklı skorla galip ayrılırken, 2’de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Albank ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Gecenin ikinci maçında ise Şekerbank ile Creditwest karşı karşıya geldi. Grubundaki ilk maçına çıkan Creditwest, Şekerbank’ı 8-4’lük skorla yendi ve gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Oynanan maçları ardından A Grubu’nda Türk Bankası, B Grubu’nda Asbank puan farkı ile, C Grubu’nda ise Capital Bank averajla ilk haftayı lider kapattı. Gruplardaki mücadelelere 10 Eylül Pazartesi günü devam edilecek.

Turnuvanın ilk haftasında 10 karşılaşma oynandı. Yapılan bu mücadelelerde fileler toplam 75 kez havalandı ve maçları izleyenler bol gollü bir haftayı geride bırakmış oldu.

A Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Türk Bankası 2 2 0 0 4 2 6

2-Garanti Bankası 2 1 0 1 7 6 3

3-TEB 2 1 0 1 5 5 3

4-L.Kooperatif Bankası 1 0 0 1 3 4 0

5-Koop Bank 1 0 0 1 4 6 0

B Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Asbank 2 2 0 0 14 3 6

2-Novabank 1 1 0 0 8 3 3

3-Creditwest 1 1 0 0 8 4 3

4-Şekerbank 2 0 0 2 7 16 0

5-Albank 2 0 0 2 3 14 0

C Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Capital Bank 1 1 0 0 5 0 3

2-KKTC Merkez Bankası 1 1 0 0 4 3 3

3-K.Vakıflar Bankası 1 0 0 1 3 4 0

4-Near East Bank 1 0 0 1 0 5 0

5-İktisat Bankası 0 0 0 0 0 0 0

Maç Programı (10 Eylül Pazartesi):

C Grubu:

Saat 19.00-20.00 Capital Bank-KKTC Merkez Bankası

Saat 20.00-21.00 Near East Bank-İktisat Bank