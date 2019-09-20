Bankalarda heyecan sürüyor

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta mücadeleleri tamamlanıyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam A Grubunda lider Türkiye İş Bankası ile Ziraat Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 9-5 galip ayrılan Türkiye İş Bankası, grubundaki son maçını da kazanarak, 12 puanla lider olarak grubunu tamamlamayı garantiledi.

A Grubu Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y Av. P

1-Türkiye İş Bankası 4 4 0 0 36 12 24 12

2-Novabank 3 1 0 2 7 9 -2 3

3-Creditwest 2 1 0 1 6 8 -2 3

4-Ziraat Bankası 3 1 0 2 12 15 -3 3

5-T.Halk Bankası 2 0 0 2 4 21 -17 0