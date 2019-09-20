 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Akdoğan'da stad tepkisi
Akdoğan'da stad tepkisi
361 0
Girne’de ses kirliliği hat safhada
Girne’de ses kirliliği hat safhada
18 0
 
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
14 0
Ufkunuzu açacak püf noktaları
Ufkunuzu açacak püf noktaları
17 0
Dere yatağındaki sazlıklar tehlike saçıyor
Dere yatağındaki sazlıklar tehlike saçıyor
13 0
Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu
Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu
90 0
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
18 0
banner82

Bankalarda heyecan sürüyor

banner27

Bankalarda heyecan sürüyor
banner267

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta mücadeleleri tamamlanıyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam A Grubunda lider Türkiye İş Bankası ile Ziraat Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 9-5 galip ayrılan Türkiye İş Bankası, grubundaki son maçını da kazanarak, 12 puanla lider olarak grubunu tamamlamayı garantiledi.

A Grubu Puan Durumu

Takımlar                             O            G            B             M           A             Y             Av.         P

1-Türkiye İş Bankası       4             4             0             0             36           12           24           12

2-Novabank                      3             1             0             2             7             9             -2            3

3-Creditwest                     2             1             0             1             6             8             -2            3

4-Ziraat Bankası                               3             1             0             2             12           15           -3            3

5-T.Halk Bankası                              2             0             0             2             4             21           -17         0

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.