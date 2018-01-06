Balona röveşata atan gence büyük jest

Türkiye onu, Ankara Kızılay'da balona röveşata atmak isterken işyeri kamerasına takılan görüntüleri ile tanıdı. 24 yaşındaki Gülbey Türkücü, bugünlerde memleketinin takımı Elbistanspor ile antrenmanlara çıkıyor

Belli bir süre tedavi gören Türkücü'ye sahip çıkan Elbistanspor Teknik Direktörü Mutlu Doğan, Gülbey Türkücü'nün sporcu gibi yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Gülbey Türkücü'ye lisans çıkaracak olan Elbistanspor yönetimi ise büyük bir jest yaparak, önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmada kısa süreli de olsa görev verecek.

Teknik Direktör Doğan, Türkücü'nün spor hayatına kazandırmak istedikleri Türkücü'nün artık tesislerde futbolcularla birlikte kalacağının altını çizdi.

