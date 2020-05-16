Balık avcılarının, mutlu Pazar’ı

Avcılık Federasyonu, haftalardır uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün itibarı ile kaldırıldığının ve balık avcılarının bugünden itibaren balık avlamaya gidebileceklerinin müjdesini üyelerine verdi

Avcılık Federasyonu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın açıklamasını paylaşarak haftalardır uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün itibarı ile kaldırıldığının ve balık avcılarının bugünden itibaren balık avlamaya gidebileceklerinin müjdesini üyelerine verdi.

Balık avcılarının saat 05:00 istemine rağmen, saat 06:00’da kalkacak sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili olarak Avcılık Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Çok sayıda gelen soru üzerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur.

- 16/05/2020 tarihi itibarıyla (16/5/2020 dahil) gece sokağa çıkma yasağı saat 22:00’de başlayacak olup sabah saat 06:00’da sona erecektir.

- 20/05/2020 tarihi itibarıyla (20/05/2020 dahil) gece sokağa çıkma yasağı saat 00:00’da (21/05/2020) başlayacak olup sabah saat 06:00’da sona erecektir.

- Pazar günleri sabah 06:00 ile akşam 21:00 arası uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 17/05/2020 tarihi itibarıyla (17/05/2020 dahil) kaldırılmış olup, 17/05/2020’de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır.Tüm balık avcılarına kazasız belasız bir Pazar dileriz.”