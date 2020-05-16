banner411
banner69
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
22 0
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
90 0
 
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
24 0
Güney’de alt yapı ligleri iptal
Güney’de alt yapı ligleri iptal
48 0
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
47 0
56 0
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
28 0
banner440

Balık avcılarının, mutlu Pazar’ı

banner27

Avcılık Federasyonu, haftalardır uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün itibarı ile kaldırıldığının ve balık avcılarının bugünden itibaren balık avlamaya gidebileceklerinin müjdesini üyelerine verdi

Balık avcılarının, mutlu Pazar’ı

Avcılık Federasyonu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın açıklamasını paylaşarak haftalardır uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün itibarı ile kaldırıldığının ve balık avcılarının bugünden itibaren balık avlamaya gidebileceklerinin müjdesini üyelerine verdi.

Balık avcılarının saat 05:00 istemine rağmen, saat 06:00’da kalkacak sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili olarak Avcılık Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Çok sayıda gelen soru üzerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur.

- 16/05/2020 tarihi itibarıyla (16/5/2020 dahil) gece sokağa çıkma yasağı saat 22:00’de başlayacak olup sabah saat 06:00’da sona erecektir.

- 20/05/2020 tarihi itibarıyla (20/05/2020 dahil) gece sokağa çıkma yasağı saat 00:00’da (21/05/2020) başlayacak olup sabah saat 06:00’da sona erecektir.

- Pazar günleri sabah 06:00 ile akşam 21:00 arası uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 17/05/2020 tarihi itibarıyla (17/05/2020 dahil) kaldırılmış olup, 17/05/2020’de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır.Tüm balık avcılarına kazasız belasız bir Pazar dileriz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.