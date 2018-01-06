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Bağımsızlık halinde Messi serbest

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Barcelona ile sözleşme yenileyen Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli de 700 milyon Euro olarak belirlenmişti. El Mundo, manşetten verdiği haberde Katalonya bağımsızlığını ilan eder ve Barcelona İspanya Ligi'nden atılırsa Messi'nin bedava serbest kalacağını öne sürdü

Bağımsızlık halinde Messi serbest

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Mundo, ilk sayfasında sürmanşetten verdiği haberde Lionel Messi'nin bedava serbest kalabileceğini öne sürdü.

Messi, Barcelona ile sözleşme uzatırken serbest kalma bedeli de 700 milyon Euro olarak belirlenmişti. Ancak El Mundo'nun iddiasına göre Katalonya'nın bağımsızlığını ilanı ve Barcelona'nın La Liga'dan atılması durumunda serbest kalma bedelsiz olarak gerçekleşecek.

El Mundo, "Messi'nin yeni sözleşmesinde 'Futbolcu, Barcelona'nın İspanya, Fransa, İngiltere veya Almanya Ligi'nin parçası olması halinde oynamaya devam eder. Aksi halde bedelsiz serbest kalma hakkına sahiptir' ifadesi yer alıyor. Katalonya'nın bağımsızlık ilanı gerçekleşir, İspanya tarafından tanınır ve Barcelona La Liga'dan atılırsa Messi bu maddeyi işleterek bedelsiz serbest kalabilir" diye yazdı.

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