 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
87 0
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
22 0
 
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
46 0
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
16 0
Dans dolu gece
Dans dolu gece
14 0
Yine kaza: 6 yaralı
Yine kaza: 6 yaralı
335 0
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
9 0
banner82

Bağcıl Kulübüne, Dr Küçük portresi hediye edildi

banner27

Dr Küçük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Küçük, Bostancı Bağcıl Kulübüne Dr Küçük’ün büyük boy portresini hediye etti

banner315
Bağcıl Kulübüne, Dr Küçük portresi hediye edildi
banner267

Dr. Küçük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük geçtiğimiz günlerde Güzelyurt bölgesinin güzide takımlarından Bostancı Bağcıl Kulübü’ne bir nezaket ziyareti yaparak, Dr. Küçük’ün büyük boy portresini kulüp başkanı Hasan Besim’e takdim etti.

Mehmet Küçük’ün Bağcıl Kulübü’nü ziyareti sırasında Kulüp Başkanı Hasan Besim’le birlikte Asbaşkan Durmuş Aydın da hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşan yöneticiler Bostancı’da tabanda göç olduğunu bu yüzden genç dinamizm olmadığını, rekabet güçlerinin olmadığını ifade ettiler.

Kulüp Başkanı Besim, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü her zaman saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, onun verdiği mücadeleyle bugünlere gelindiğini unutmadıklarını ve bu nedenle portresini kulüp lokallerinin en güzel yerine asacaklarını sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.