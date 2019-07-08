Bağcıl Kulübüne, Dr Küçük portresi hediye edildi

Dr Küçük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Küçük, Bostancı Bağcıl Kulübüne Dr Küçük’ün büyük boy portresini hediye etti

Dr. Küçük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük geçtiğimiz günlerde Güzelyurt bölgesinin güzide takımlarından Bostancı Bağcıl Kulübü’ne bir nezaket ziyareti yaparak, Dr. Küçük’ün büyük boy portresini kulüp başkanı Hasan Besim’e takdim etti.

Mehmet Küçük’ün Bağcıl Kulübü’nü ziyareti sırasında Kulüp Başkanı Hasan Besim’le birlikte Asbaşkan Durmuş Aydın da hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşan yöneticiler Bostancı’da tabanda göç olduğunu bu yüzden genç dinamizm olmadığını, rekabet güçlerinin olmadığını ifade ettiler.

Kulüp Başkanı Besim, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü her zaman saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, onun verdiği mücadeleyle bugünlere gelindiğini unutmadıklarını ve bu nedenle portresini kulüp lokallerinin en güzel yerine asacaklarını sözlerine ekledi.