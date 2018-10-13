banner107
Mağusa’nın şakası yok
Mağusa’nın şakası yok
129 0
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
52 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
56 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
79 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
41 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
123 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
354 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
287 0
banner82
banner147

Badminton’da Türkiye şampiyonluk yolunda

banner27

Badminton Federasyonu’nun 18. Dr Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize ettiği oyunların ilk gününde Türkiye aldığı sonuçlarla, günü lider tamamladı. Katılımcı 5 ülkenin de genç milli takım düzeyinde katıldığı turnuva bugün tamamlanacak

Badminton’da Türkiye şampiyonluk yolunda
banner192

Soydan SAKALLI

Badminton Federasyonu’nun 18. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde 12-14 Ekim tarihleri arasında organize ettiği oyunlar, 5 ülkeden (KKTC, Türkiye, Makedonya, Gürcistan ve Azerbaycan) sporcuların katılımıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Tüm ülkelerin genç milli takım düzeyinde katıldığı ve tek devreli lig usulü organize edilen  turnuvanın ilk gün maçları sonrasında elde edilen skorlara göre Türkiye lider durumda bulun uyor. Azerbaycan’ın ikinci olduğu sıralamada, Gürcistan üçüncülükte yer alırken, Makedonya ile KKTC A dördüncülük için çekişiyorlar. KKTC B ise ilk günü 6. sırada tamamladı. Bugün oynanacak olan maçlar sonunda şampiyon ve sıralamalar belirlenecek.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.