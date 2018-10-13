Badminton’da Türkiye şampiyonluk yolunda

Badminton Federasyonu’nun 18. Dr Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize ettiği oyunların ilk gününde Türkiye aldığı sonuçlarla, günü lider tamamladı. Katılımcı 5 ülkenin de genç milli takım düzeyinde katıldığı turnuva bugün tamamlanacak

Soydan SAKALLI

Badminton Federasyonu’nun 18. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde 12-14 Ekim tarihleri arasında organize ettiği oyunlar, 5 ülkeden (KKTC, Türkiye, Makedonya, Gürcistan ve Azerbaycan) sporcuların katılımıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Tüm ülkelerin genç milli takım düzeyinde katıldığı ve tek devreli lig usulü organize edilen turnuvanın ilk gün maçları sonrasında elde edilen skorlara göre Türkiye lider durumda bulun uyor. Azerbaycan’ın ikinci olduğu sıralamada, Gürcistan üçüncülükte yer alırken, Makedonya ile KKTC A dördüncülük için çekişiyorlar. KKTC B ise ilk günü 6. sırada tamamladı. Bugün oynanacak olan maçlar sonunda şampiyon ve sıralamalar belirlenecek.