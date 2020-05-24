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Badmintonda ödüller dağıtılıyor

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Badminton Federasyonunun düzenlediği challenge yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini dağıtmaya başladı

Badmintonda ödüller dağıtılıyor

Badminton Federasyonu Coronaya karşı düzenlediği challenge yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini dağıtıyor.

Federasyon, 12 Nisan'da başlayan challenge yarışmasını badminton sporcularının yoğun ilgisinden dolayı 25 Nisan tarihine kadar uzatmış ayrıca katılımın fazlalığı ve Türkiye'den de sporcuların katılımı ile verilecek hediyelerin sayısını artırmıştı.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz, katılımın çok olması yanında  bu zor süreçte daha fazla genç ve minik sporcuya hediye vermeyi yönetim kurulu olarak karara bağladıklarını belirtti. Organizasyonu destek veren Anıl Spor'a ve Carlton firmasına da teşekkürlerini ileten başkan Deniz, yarışmaya katılan tüm sporculara da teşekkür etti.

Hediyelerin dağıtımına başlayacaklarını belirten Başkan Deniz, Corona virüsü dolayısıyla düzenledikleri organizasyonlar yanında yönetim kurulu olarak da 6 ailemize iaşe yardımında bulunduklarının ve bu zor süreçten mutlaka yardımlaşarak, birbirimize destek olarak kurtulacağımızın altını çizdi.

Başkan, Badminton sporunun aktif hale gelebilmesi için yönetim kurulu olarak bayramdan sonra bir toplantı yapılacağını ve yapılacak toplantıdan sonra badminton sporunun nasıl ve ne şartlarda yapılabileceği konusunda kulüp ve sporculara bilgilendirme yapılacağını belirtti.

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