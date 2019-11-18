Badmintonda kurs devam ediyor

Badminton Federasyonunun düzenlediği “Antrenörlük ve Hakemlik Kursu” Badminton Federasyonu, Türkiye’den gelen eğitimcilerin katılımıyla devam ediyor

Badminton Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Antrenörlük ve Hakemlik Kursu” Atatürk Spor Kompleksindeki Badminton Federasyonu lokalinde devam ediyor.

Kurslarla ilgili açıkma yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz geçtiğimiz yıllardaki kurslara göre bu yıl katılımın daha da yoğun olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Başkan Fırat Deniz, kayıt yaptıran kursiyer sayısının beklenenden fazla olduğunu bu nedenle kursa gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını belirtti. Deniz, düzenleyecekleri bu kursla hem hakem hem de antrenör sayısını çoğaltacaklarını, Badminton Sporunu da ada genelinde yaygınlaştırıp yurt dışı müsabakalarda daha çok başarı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Deniz, Türkiye’den MHK Başkanı Mustafa Yaşar, Eğitim Kurulu Başkanı Zafer Şahin, TC Milli Takım Antrenörü Şaban Kırcalı ve Genel Sekreter Hayati Kısacık’ın da kursa katıldığını, ve kurslarının çok verimli geçtiğini belirtti.