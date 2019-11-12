Badmintonda hakemlik ve antrenörlük kursu düzenlenecek

Badminton Federasyonu hakemlik ve antrenörlük kursu düzenliyor. Federasyon Başkanı Fırat Deniz yaptığı açıklamada düzenleyecekleri hakemlik ve antrenörlük kurslarını Türkiye’den gelecek olan eğitmen kadrosu ile birlikte yürüteceklerini belirtti.

Kursları yürütecek eğitmen kadrosunda Türkiye Badminton Federasyonu Merkez Hakem Komitesi başkanı Mustafa Yaşar, Eğitim Kurulu başkanı Zafer Şahin, Federasyon Genel Sekreteri Hayati Kısacık ile TC Milli Takım Antrenörü Şaban Kırcalı yer alıyor.

Federasyon başkanı Fırat Deniz 14 Kasım'da başlayacak olan kurslara yoğun bir ilginin olduğunu ve bu ilgiden dolayı da memnun olduklarını belirtti.