Badmintonda anlamlı turnuva

Badminton Federasyonunun, gerçekleştirileceği 13 Yaş Altı KKTC Şampiyonası, Elazığ ve Malatya’da depremde zarar gören vatandaşlara yönelik yardım amaçlı yapılacak

Badminton Federasyonu 01 Şubat 2020 tarihinde 13 Yaş Altı KKTC Şampiyonası Yakın Doğu Koleji Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Turnuvaya katılacak olan sporcular Federasyonun Web Sitesinden turnuvaya kayıt yaptıracaklar. Federasyon başkanı Fırat Deniz başvurularıninfo@kktcbadminton.com

adresine yapılması gerektiğini, başvuru yapanların isim-soyisim, doğum tarihi, hangi kulübün sporcusu (Herhangi bir kulüpte değilse ferdi sporcu) olduğunu yazmaları gerektiğini belirtti. 31 Ocak 2020 Cumagünü saat 19.00’a kadar turnuvaya kaydını yaptırmayan sporcuların turnuvaya ve kura çekimine kesinlikle alınmayacaklarını ifade eden Fırat Deniz, turnuvaya en büyük 2008 doğumlu ve en küçük de 2010 doğumlu sporcular başvurabileceklerini söylerken, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Elazığ ve Malatya illerindeki depremde zarar gören vatandaşlara yönelik yardım amaçlı yapılacak olan bu turnuvaya, kıyafet veya maddi yardım yapılabileceğini ifade etti.

Yardım kampanyasının sadece badminton camiası ile sınırlı olmadığını, herkesin katkı koyabileceğini söyleyen Deniz, yardımların federasyona makbuz karşılığında veya banka hesabına yapılabileceğini ancak bağışlanacak olan kıyafetlerin yeni (kullanılmamış) olması gerektiğini sözlerine ekledi. Kampanya 05 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da bitecek.

Banka Hesap Numarası

Capital Bank

Hesap Adı:Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu(Elazığ Depremi Yardımı)

Hesap Numarası: 15-304-12