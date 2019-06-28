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Badminton Gençler Liglerinde, YDÜ kayıpsız

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Badminton Gençler Liglerinde, YDÜ kayıpsız
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Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Badminton Gençler Liginin üçüncü hafta maçları 26-06-2019 Çarşamba günü oynandı.

Toplam 7 karşılaşma oynanan 3. hafta maçlarında bayanlarda Yakın Doğu Üniversitesi, bir diğer kız takımı olarak dikkat çeken Girne Üniversitesine ilk mağlubiyetini yaşatırken, yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Akdeniz Spor Birliği de üçüncü galibiyetini alarak lideri takip etti. Net Spor Kulübü de Kültür Spor Kulübü’nü yenmeyi başardı. Erkeklerde ise Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi yenilgisiz yola devam ederken, Akdeniz Spor Birliği Erkek takımı ilk mağlubiyetini aldı.

3. hafta alınan sonuçlar şöyle:

BAYANLAR                                                                 SKOR:

GENÇLİK GÜCÜ    –   AKDENİZ S.B                             2-3

KÜLTÜR SPOR K.   –   NET SPOR K.                            0-5

YAKIN DOĞU Ü.    –   GİRNE ÜNİVERSİTESİ              5-0

KÜLTÜR SPOR K.   -   GİRNE ÜNİVERSİTESİ              0-5

ERKEKLER:

KÜLTÜR SPOR K     –   GİRNE ÜNİVERSİTESİ              0-5

AKDENİZ SPOR B. –    YAKIN DOĞU Ü.                       0-5

GENÇLİK GÜCÜ    -      KÜLTÜR SPOR K.                      3-2

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