banner255
Yaşinses, Girne’ye imzayı attı
Yaşinses, Girne’ye imzayı attı
40 0
Kış depresyonuna dikkat
Kış depresyonuna dikkat
51 0
 
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
158 0
Basketbolda zirvede LAÜ var
Basketbolda zirvede LAÜ var
20 0
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
105 0
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
119 0
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
26 0
banner82

Baca, Sertoğlu’nu ziyaret etti

banner27

Londra Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti

banner210
Baca, Sertoğlu’nu ziyaret etti
banner215

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Asbaşkanı Osman Ercen ve Londra Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü başkanı Erdoğan Baca, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

SERTOĞLU: “BİZİM MUHATABIMIZ LTTFF’DİR”

Gerçekleşen ziyarette konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, uzun bir süreden beridir Londra’daki kardeş federasyonları olan LTTFF ile iyi ilişkilerinin ve işbirliklerinin en üst seviyede sürdüğünü ifade etti. Sertoğlu, son dönemlerde bazı duyumlar aldıklarını kaydederek, “Son günlerde üzülerek Londra’daki küçük bir grubun ayrı bir federasyon kurma girişimleri olduğunu gözlemlemekteyiz. Belirtmek isterim ki biz KTFF olarak böyle bir girişime şiddetle karşıyız. Bu arkadaşlara bizim tavsiyemiz; bölünerek değil, işbirliği ve dayanışma ile güç doğar. Çalışmalarını bu yönde sürdürsünler.”diye konuştu.

KTFF olarak kendilerinin tek muhatabının LTTFF olduğunu kaydeden Sertoğlu, “Asla herhangi başka bir birliği veya federasyonu muhatap almayacağız.”dedi.

BACA: “İLİŞKİLERDEN MEMNUNUZ”

Ziyaretin sonunda Londra Yeniboğaziçi Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, Hasan Sertoğlu’na plaket takdim etti. Baca, gördükleri ilgiden dolayı çok memnun kaldıklarını kaydederek, KTFF ile ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Yeniboğaziçi Spor Kulübü Asbaşkanı Kemal Köseoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Diran da yer aldı.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.