Baca, Sertoğlu’nu ziyaret etti

Londra Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Asbaşkanı Osman Ercen ve Londra Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü başkanı Erdoğan Baca, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

SERTOĞLU: “BİZİM MUHATABIMIZ LTTFF’DİR”

Gerçekleşen ziyarette konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, uzun bir süreden beridir Londra’daki kardeş federasyonları olan LTTFF ile iyi ilişkilerinin ve işbirliklerinin en üst seviyede sürdüğünü ifade etti. Sertoğlu, son dönemlerde bazı duyumlar aldıklarını kaydederek, “Son günlerde üzülerek Londra’daki küçük bir grubun ayrı bir federasyon kurma girişimleri olduğunu gözlemlemekteyiz. Belirtmek isterim ki biz KTFF olarak böyle bir girişime şiddetle karşıyız. Bu arkadaşlara bizim tavsiyemiz; bölünerek değil, işbirliği ve dayanışma ile güç doğar. Çalışmalarını bu yönde sürdürsünler.”diye konuştu.

KTFF olarak kendilerinin tek muhatabının LTTFF olduğunu kaydeden Sertoğlu, “Asla herhangi başka bir birliği veya federasyonu muhatap almayacağız.”dedi.

BACA: “İLİŞKİLERDEN MEMNUNUZ”

Ziyaretin sonunda Londra Yeniboğaziçi Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, Hasan Sertoğlu’na plaket takdim etti. Baca, gördükleri ilgiden dolayı çok memnun kaldıklarını kaydederek, KTFF ile ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Yeniboğaziçi Spor Kulübü Asbaşkanı Kemal Köseoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Diran da yer aldı.