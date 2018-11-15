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Babel, zam istiyor

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Hollandalı oyuncu Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrech, Babel'in maaşında iyileştirme istediklerini, aksi takdirde yeni bir çözüm arayacaklarını söyledi

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Babel, zam istiyor
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Ryan Babel’in Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı yıldızın menajeri Winnie Haatrech, Fanatik Gazetesi'ne oyuncusunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"BABEL İÇİN GALATASARAY’LA ANLAŞMADIK"

Basında yer alan Galatasaray iddialarına açıklık getiren Haatrech, "Babel için Galatasaray’la anlaşmadık. Şu anda sadece Beşiktaş’la görüşme halindeyiz. Ancak yeni anlaşmaya varabilmemiz de zor görünüyor" dedi.

"BABEL'İN TAKIMA YAPTIĞI KATKI ORTADA"

Oyuncusunun maaşında iyileştirme beklediklerinin altını çizen Haatrech, "Babel'in takıma yaptığı katkı ortada. Ancak takımda en az kazanan futbolcular arasında. Ryan, hak ettiği zamlı bir kontrat istiyor ve umarım Beşiktaş bunu bize verir. Aksi durumda oyuncum için yeni bir çözüm yolu bulmamız gerekecek" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı formayla 98 resmi maça çıkan Babel, 29 gol attı. 

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