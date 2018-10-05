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Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

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Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Belçika ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı

Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı
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Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre, milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 13 Ekim'de Almanya ve 16 Ekim'de Belçika ile yapacağı hazırlık maçındaki kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i kadroya alan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Belçika ekibi Club Brugge'den Arnaut Danjuma Groeneveld ile Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'den Steven Bergwijn, Denzel Dumfries ve Pablo Rosario'yu da ilk defa kadroya davet etti.

Kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV)

Defans: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Matthijs de Ligt (Ajax), Stefan de Vrij (Inter)

Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper (Brighton), Marten de Roon (Atalanta), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Ryan Babel (Beşiktaş), Steven Bergwijn (PSV), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilla)

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