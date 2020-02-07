Aziz Yıldırım'ın beraatı kesinleşti

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın kararına uydu ve davanın bozma kararını kesinleştirdi

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Trabzonspor Kulübü avukatlarının, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı hükümlüler ile sanıklara, "örgüt" suçları yönünden verilen beraat kararlarının bozulması taleplerini, temyiz etme hakları olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Davaya bakan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de bu ret kararıyla birlikte "örgüt" suçu yönünden "bozma" kararlarını uygulayarak, kesinleştirdi.

Açıklamalı kararda, "Futbolda şike operasyonunun, FETÖ üyeleri tarafından, Fenerbahçe'nin ele geçirilmesi ve örgütçe sevilmeyen Aziz Yıldırım'dan kurtulmak amacıyla gerçekleştirildiğini" bildirdi.

Avukat Naim Karakaya, dava kapsamında "örgüt" suçundan geçmişte beraat kararı verildiğini hatırlatarak, "Ancak Yargıtay ilamında da görüleceği üzere Trabzonspor başta olmak üzere bazı müdahiller temyiz etmişti. Yargıtay, Trabzonspor dahil bu müdahillerin temyiz etme yeteneği olmadığına karar verdi" dedi.

Karakaya ayrıca, "Böylece beraat kararı kesinleşmiş oldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin yaptığı şey aslında Yargıtay'ın verdiği beraat kararının uygulanmasından ibaret" ifadesini kullandı.