Ayın şampiyonu Goddard

CMC Monthly Medal Golf Turnuvasında Keith Goddard, 68 Net ile Keith Goddard şampiyon, Hasan Garabli ikinci oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında yapılan aylık kulüp yarışması Monthly Medal’da 68 Net ile Keith Goddard şampiyon oldu.

Stroke Play formatında 18 çukur ve Stroke Play olarak oynanan oyunda yine 68 Net ile Hasan Garabli ikinci olurken, ayni skor 68 Net ile Karl Crosby üçüncü oldu. Çok çekişmeli geçen turnuvada ilk 3 sıra ayni skordan oluştu, golf sisteminde back nine denilen ikinci dokuz delikteki iyi skorlara göre sıralama belirlendi.

Pandemi sonrası CMC Golf Sahası’nda yapılan ikinci turnuva olan Monthly Medal Turnuvası, KKTC Golf Federasyonu’nun Covid 19 ile ilgili sağlık önlemleri ve yayınladığı talimatlara uyularak gerçekleşti. Bu hafta Pazar günü (5 Temmuz) CMC’de Greensome Çiftler Turnuvası oynanacak.